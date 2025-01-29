احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAFLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAFLE.

سعر Safle (SAFLE) المباشر لليوم هو USD 0.00147812 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAFLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Safle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.26 - تغيير سعر Safle خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Safle (SAFLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Safle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Safle مقابل USD هو $ -0.0001035675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Safle مقابل USD هو $ -0.0003018001 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Safle مقابل USD هو $ -0.0004764748918352255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ -0.0001035675 -7.00% 60 يوم $ -0.0003018001 -20.41% 90 يوم $ -0.0004764748918352255 -24.37%

تحليل سعر Safle (SAFLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Safle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146857$ 0.00146857 $ 0.00146857 24 ساعة مرتفع $ 0.0014884$ 0.0014884 $ 0.0014884 عالية طوال الوقت $ 0.1943$ 0.1943 $ 0.1943 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -0.84%

معلومات سوق Safle (SAFLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: