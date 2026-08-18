سعر Safevano Wallet اليوم

السعر المباشر لمشروع Safevano Wallet (SAFEVANO) اليوم هو $ 0.00919286، مع تغير بنسبة 14.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAFEVANO الحالي إلى USD هو $ 0.00919286 لكل SAFEVANO.

يحتل Safevano Wallet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101,117، مع عرض متداول قدره 11.00M SAFEVANO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAFEVANO بين $ 0.00790852 (أدنى) و$ 0.00955325 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.066279، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00581862.

على المدى القصير، تحرك SAFEVANO بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و+3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.62K.

معلومات سوق Safevano Wallet (SAFEVANO)

القيمة السوقية $ 101.12K$ 101.12K $ 101.12K الحجم (24 ساعة) $ 3.62K$ 3.62K $ 3.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.12K$ 101.12K $ 101.12K إمداد دورة التداول 11.00M 11.00M 11.00M إجمالي العرض 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Safevano Wallet هي $ 101.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.62K. العرض المتداول لـ SAFEVANO يبلغ 11.00M، مع إجمالي عرض 11000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.12K.