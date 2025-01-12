سعر Safeswap SSGTX (SSGTX)
سعر Safeswap SSGTX (SSGTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.59K. يتم تحديث سعر SSGTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safeswap SSGTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.98
- تغيير سعر Safeswap SSGTX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 371.39M
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خلال اليوم، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+11,389.70%
|60 يوم
|$ 0
|+3,062.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safeswap SSGTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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