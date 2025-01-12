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سعر Safeswap SSGTX (SSGTX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.59K . يتم تحديث سعر SSGTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Safeswap SSGTX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.98 - تغيير سعر Safeswap SSGTX خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 371.39M

أداء سعر Safeswap SSGTX (SSGTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Safeswap SSGTX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +11,389.70% 60 يوم $ 0 +3,062.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Safeswap SSGTX (SSGTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Safeswap SSGTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02204214$ 0.02204214 $ 0.02204214 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Safeswap SSGTX (SSGTX)

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