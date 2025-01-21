سعر SAFEONE CHAIN (SAFO)
سعر SAFEONE CHAIN (SAFO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAFO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAFEONE CHAIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.86
- تغيير سعر SAFEONE CHAIN خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAFO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAFO.
خلال اليوم، كان سعر SAFEONE CHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAFEONE CHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAFEONE CHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAFEONE CHAIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.10%
|30 يوم
|$ 0
|+5.93%
|60 يوم
|$ 0
|-10.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAFEONE CHAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.10%
-26.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SAFO إلى AUD
A$--
|1 SAFO إلى GBP
￡--
|1 SAFO إلى EUR
€--
|1 SAFO إلى USD
$--
|1 SAFO إلى MYR
RM--
|1 SAFO إلى TRY
₺--
|1 SAFO إلى JPY
¥--
|1 SAFO إلى RUB
₽--
|1 SAFO إلى INR
₹--
|1 SAFO إلى IDR
Rp--
|1 SAFO إلى PHP
₱--
|1 SAFO إلى EGP
￡E.--
|1 SAFO إلى BRL
R$--
|1 SAFO إلى CAD
C$--
|1 SAFO إلى BDT
৳--
|1 SAFO إلى NGN
₦--
|1 SAFO إلى UAH
₴--
|1 SAFO إلى VES
Bs--
|1 SAFO إلى PKR
Rs--
|1 SAFO إلى KZT
₸--
|1 SAFO إلى THB
฿--
|1 SAFO إلى TWD
NT$--
|1 SAFO إلى CHF
Fr--
|1 SAFO إلى HKD
HK$--
|1 SAFO إلى MAD
.د.م--