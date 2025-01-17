سعر Safemoon Zilla (SFZ)
سعر Safemoon Zilla (SFZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SFZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safemoon Zilla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.67
- تغيير سعر Safemoon Zilla خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Safemoon Zilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safemoon Zilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safemoon Zilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safemoon Zilla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.93%
|60 يوم
|$ 0
|+0.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safemoon Zilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SafeMoon Zilla is a community-driven project. We are a Memecoin + Utility in the crypto sphere. And we declared to disrupt the space with our SafeMoon Zilla Vault – Security to make crypto space safer for millions. There is no other coin or token that exist today on the crypto space that is more ambitious and aggressive than our team here at SafeMoon Zilla. Our community strength is unparalleled and we will vaporize all memecoins in our path with our Godzilla atomic breath!
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