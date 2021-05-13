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سعر SafeMoon Inu (SMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 874.75K . يتم تحديث سعر SMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SafeMoon Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر SafeMoon Inu خلال اليوم هو -2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر SafeMoon Inu (SMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.18% 30 يوم $ 0 +3.18% 60 يوم $ 0 +27.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SafeMoon Inu (SMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeMoon Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -18.08%

معلومات سوق SafeMoon Inu (SMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: