سعر SafeMoon Inu (SMI)
سعر SafeMoon Inu (SMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 874.75K. يتم تحديث سعر SMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeMoon Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر SafeMoon Inu خلال اليوم هو -2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeMoon Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.18%
|30 يوم
|$ 0
|+3.18%
|60 يوم
|$ 0
|+27.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeMoon Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-2.18%
-18.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
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