سعر SafeMoo (SAFEMOO)
سعر SafeMoo (SAFEMOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAFEMOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeMoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.51
- تغيير سعر SafeMoo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SafeMoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeMoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeMoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeMoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.89%
|60 يوم
|$ 0
|+21.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeMoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC. The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors. The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies. Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0%
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