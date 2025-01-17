سعر SafeMineCoin (SMCN)
سعر SafeMineCoin (SMCN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeMineCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.50
- تغيير سعر SafeMineCoin خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SafeMineCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeMineCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeMineCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeMineCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-93.52%
|60 يوم
|$ 0
|-92.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeMineCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.79%
-86.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The SafeMineCoin is a hybrid PoW/PoS based cryptocurrency What makes your project unique? PROOF OF STAKE 3.0 Users who keep their wallet open to secure the network via staking will get from 1% to 8% rewards per year (varies according to network weight). OPEN SOURCE SOFTWARE The software (wallet) is open source, so its safety can be audited. FAST TRANSACTIONS It is extremely fast, you can send money to anyone in the world within seconds. ANONYMOUS Anyone can run the wallet and transact with the same anonymity as Bitcoin. No personal identifying information is required. History of your project. Project started Dec 18, 2021 10:11:45 UTC What’s next for your project? Masternode Activated What can your token be used for? -
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