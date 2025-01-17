سعر SafeMeme (SME)
سعر SafeMeme (SME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SafeMeme خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SafeMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
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|التغيير (%)
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اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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SafeMeme is an ecosystem of tools for investors and teams. The project is building an exchange and launchpad for community and meme projects. Candidate projects will have to pass SAFEMEME's safety protocol. Tis protocol includes contract auditing, pre-sale & launch support measures (whitelisting, anti-bot measures, whale prevention strategy etc.), fundamentals review and support etc. This ecosystem will allow projects that do not have the resources to access mainstream audits and tier 1 launchpads, the possibility of launching on a platform with a legitimate covenant and strong credibility with investors. By providing its own safety protocol, SAFEMEME aims to become a reliable platform for new investors that will not have to worry about the potential scams and rug-pulls that plague the crypto space.
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