سعر Safemars (SAFEMARS)
سعر Safemars (SAFEMARS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.15M. يتم تحديث سعر SAFEMARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safemars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25K
- تغيير سعر Safemars خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 383.34T
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خلال اليوم، كان سعر Safemars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safemars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safemars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safemars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-2.99%
|60 يوم
|$ 0
|-5.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safemars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.29%
-9.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.
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