سعر SafeGrok (SAFEGROK)
سعر SafeGrok (SAFEGROK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAFEGROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeGrok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.98
- تغيير سعر SafeGrok خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SafeGrok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeGrok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeGrok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeGrok مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-13.90%
|60 يوم
|$ 0
|+28.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeGrok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+1.20%
-12.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by Elon Musk's "Grok" and we believe that Grok is Safe and good. SafeGrok will always support Grok and deliver a safe and great project!
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