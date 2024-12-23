سعر SafeDeal (SFD)
سعر SafeDeal (SFD) المباشر لليوم هو USD 0.08586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.70M. يتم تحديث سعر SFD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafeDeal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03K
- تغيير سعر SafeDeal خلال اليوم هو -4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.17M
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خلال اليوم، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.00367361117256082 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.0123142129 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.0141015090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ +0.0200019087664353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00367361117256082
|-4.10%
|30 يوم
|$ -0.0123142129
|-14.34%
|60 يوم
|$ -0.0141015090
|-16.42%
|90 يوم
|$ +0.0200019087664353
|+30.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeDeal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-4.10%
-3.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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