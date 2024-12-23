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سعر SafeDeal (SFD) المباشر لليوم هو USD 0.08586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.70M . يتم تحديث سعر SFD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SafeDeal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03K - تغيير سعر SafeDeal خلال اليوم هو -4.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.17M

أداء سعر SafeDeal (SFD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.00367361117256082 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.0123142129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ -0.0141015090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SafeDeal مقابل USD هو $ +0.0200019087664353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00367361117256082 -4.10% 30 يوم $ -0.0123142129 -14.34% 60 يوم $ -0.0141015090 -16.42% 90 يوم $ +0.0200019087664353 +30.37%

تحليل سعر SafeDeal (SFD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SafeDeal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084481$ 0.084481 $ 0.084481 24 ساعة مرتفع $ 0.091736$ 0.091736 $ 0.091736 عالية طوال الوقت $ 37.47$ 37.47 $ 37.47 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) -3.02%

معلومات سوق SafeDeal (SFD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: