سعر Safe Nebula (SNB)
سعر Safe Nebula (SNB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safe Nebula الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97
- تغيير سعر Safe Nebula خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-0.03%
|60 يوم
|$ 0
|-2.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Nebula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+0.04%
+0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Safe Nebula developed on the basis of blockchain technology and available on the Binance Smart Chain. Safe Nebula aimed to launch many new features in the near future like the Nebula DeFi platform, Nebula games, and NFT marketplace. Hence, Nebula is going to become a new ecosystem of the digital world
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