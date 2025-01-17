احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SNB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SNB.

سعر Safe Nebula (SNB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Safe Nebula الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97 - تغيير سعر Safe Nebula خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Safe Nebula (SNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Nebula مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ 0 -0.03% 60 يوم $ 0 -2.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Safe Nebula (SNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Nebula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

معلومات سوق Safe Nebula (SNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: