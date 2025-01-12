سعر SafCoin (SAF)
سعر SafCoin (SAF) المباشر لليوم هو USD 0.00264559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.93K. يتم تحديث سعر SAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SafCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.13
- تغيير سعر SafCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.80M
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خلال اليوم، كان سعر SafCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SafCoin مقابل USD هو $ +0.0073581051 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SafCoin مقابل USD هو $ -0.0013766253 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SafCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0073581051
|+278.13%
|60 يوم
|$ -0.0013766253
|-52.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SafCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.
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