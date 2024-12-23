سعر SADANT (SADANT)
سعر SADANT (SADANT) المباشر لليوم هو USD 0.00219984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M. يتم تحديث سعر SADANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SADANT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.61K
- تغيير سعر SADANT خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر SADANT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SADANT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SADANT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SADANT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SADANT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+1.05%
-31.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!
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