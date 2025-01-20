سعر Sad Ape (SAPE)
سعر Sad Ape (SAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sad Ape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62
- تغيير سعر Sad Ape خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.58%
|30 يوم
|$ 0
|+31.42%
|60 يوم
|$ 0
|+13.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sad Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.19%
-2.58%
+43.23%
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