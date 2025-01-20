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سعر Sad Ape (SAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sad Ape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62 - تغيير سعر Sad Ape خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sad Ape (SAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sad Ape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.58% 30 يوم $ 0 +31.42% 60 يوم $ 0 +13.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sad Ape (SAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sad Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00482397$ 0.00482397 $ 0.00482397 تغير السعر (1 ساعة) -2.19% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) +43.23%

معلومات سوق Sad Ape (SAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: