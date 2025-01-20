سعر SACRA (SACRA)
سعر SACRA (SACRA) المباشر لليوم هو USD 0.01846832. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SACRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SACRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.95K
- تغيير سعر SACRA خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SACRA مقابل USD هو $ -0.00069539972388838 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SACRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SACRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SACRA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00069539972388838
|-3.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SACRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-3.62%
-10.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA
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