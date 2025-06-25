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سعر Saakuru (SKR) المباشر لليوم هو USD 0.00122974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 862.45K . يتم تحديث سعر SKR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Saakuru الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Saakuru خلال اليوم هو +7.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 702.34M

أداء سعر Saakuru (SKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Saakuru مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Saakuru مقابل USD هو $ -0.0001820622 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Saakuru مقابل USD هو $ -0.0002167018 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Saakuru مقابل USD هو $ -0.0014902073590353135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.63% 30 يوم $ -0.0001820622 -14.80% 60 يوم $ -0.0002167018 -17.62% 90 يوم $ -0.0014902073590353135 -54.78%

تحليل سعر Saakuru (SKR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Saakuru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114184$ 0.00114184 $ 0.00114184 24 ساعة مرتفع $ 0.00122974$ 0.00122974 $ 0.00122974 عالية طوال الوقت $ 0.076016$ 0.076016 $ 0.076016 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +7.63% تغير السعر (7 أيام) +17.51%

معلومات سوق Saakuru (SKR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: