سعر S4FE (S4F)
سعر S4FE (S4F) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر S4F مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق S4FE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90
- تغيير سعر S4FE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر S4FE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر S4FE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر S4FE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر S4FE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.99%
|60 يوم
|$ 0
|-4.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر S4FE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
S4FE is a freely accessible, blockchain based search engine dedicated to the protection of property. It provides a global network for the registration of items and the recovery of lost or stolen property.
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