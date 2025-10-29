معلومات سعر S3NSE AI (S3NSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00102814 $ 0.00102814 $ 0.00102814 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00102814$ 0.00102814 $ 0.00102814 عالية طوال الوقت $ 0.0072469$ 0.0072469 $ 0.0072469 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -10.54% تغير السعر (7 أيام) -16.46% تغير السعر (7 أيام) -16.46%

سعر S3NSE AI (S3NSE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول S3NSE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00102814، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـS3NSE على الإطلاق هو $ 0.0072469، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير S3NSE -- على مدار الساعة الماضية، -10.54% على مدار 24 ساعة، و -16.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق S3NSE AI (S3NSE)

القيمة السوقية $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ S3NSE AI هي $ 19.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ S3NSE يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.30K.