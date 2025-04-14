سعر RZUSD (RZUSD)
سعر RZUSD (RZUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RZUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RZUSD خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RZUSD مقابل USD هو $ -0.0018682214639404 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RZUSD مقابل USD هو $ -0.0004744281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RZUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RZUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0018682214639404
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0004744281
|-0.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RZUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.18%
-0.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RZUSD is a pioneering stablecoin introduced by RZ, a leader in digital currencies with a proven track record through innovative projects like MGC and the INSURANCE Token. Both MGC and INSURANCE Token play pivotal roles in ensuring the stability and security of RZUSD. MGC, recognized for its established reputation in the blockchain space, forms a solid foundation for RZUSD's diversified reserves. INSURANCE Token enhances this foundation by providing robust risk mitigation capabilities, adding an additional layer of security and confidence for users. With a strong presence in global markets, particularly in the UAE, the RZ team is committed to fostering trust, innovation, and reliability in blockchain technology, driving the adoption of decentralized financial solutions worldwide. The RZ Ecosystem: A Synergistic Framework: The RZ ecosystem is a comprehensive blockchain environment comprising three core components: 1. RZChain: A high-performance blockchain network that supports smart contracts, asset tokenization, and financial transactions. RZChain ensures scalability, speed, and low-cost operations, powering the ecosystem's infrastructure.
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