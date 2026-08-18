سعر RZTO اليوم

السعر المباشر لمشروع RZTO (RZTO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RZTO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RZTO.

يحتل RZTO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 163,567، مع عرض متداول قدره 10.00B RZTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RZTO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0093851، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RZTO بمقدار -3.59% خلال الساعة الماضية و-25.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RZTO (RZTO)

القيمة السوقية $ 163.57K$ 163.57K $ 163.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.57K$ 163.57K $ 163.57K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RZTO هي $ 163.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RZTO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.57K.