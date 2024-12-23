سعر RYI Unity (RYIU)
سعر RYI Unity (RYIU) المباشر لليوم هو USD 0.01777054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.05K. يتم تحديث سعر RYIU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RYI Unity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.08K
- تغيير سعر RYI Unity خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.14M
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خلال اليوم، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.0006992298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.0036736148 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.002175482481280125 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ +0.0006992298
|+3.93%
|60 يوم
|$ +0.0036736148
|+20.67%
|90 يوم
|$ +0.002175482481280125
|+13.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RYI Unity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
+0.22%
-12.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience
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