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سعر RYI Unity (RYIU) المباشر لليوم هو USD 0.01777054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.05K . يتم تحديث سعر RYIU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RYI Unity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.08K - تغيير سعر RYI Unity خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.14M

أداء سعر RYI Unity (RYIU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.0006992298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.0036736148 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RYI Unity مقابل USD هو $ +0.002175482481280125 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ +0.0006992298 +3.93% 60 يوم $ +0.0036736148 +20.67% 90 يوم $ +0.002175482481280125 +13.95%

تحليل سعر RYI Unity (RYIU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RYI Unity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01712181$ 0.01712181 $ 0.01712181 24 ساعة مرتفع $ 0.01808036$ 0.01808036 $ 0.01808036 عالية طوال الوقت $ 0.283518$ 0.283518 $ 0.283518 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -12.63%

معلومات سوق RYI Unity (RYIU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: