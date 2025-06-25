سعر RXR Coin (RXR)
سعر RXR Coin (RXR) المباشر لليوم هو USD 0.207499. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.30M. يتم تحديث سعر RXR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RXR Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RXR Coin خلال اليوم هو -5.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M
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خلال اليوم، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ -0.0124074614925879 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0124074614925879
|-5.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RXR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.31%
-5.64%
-4.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXR tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
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