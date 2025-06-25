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سعر RXR Coin (RXR) المباشر لليوم هو USD 0.207499 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.30M . يتم تحديث سعر RXR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RXR Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RXR Coin خلال اليوم هو -5.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M

أداء سعر RXR Coin (RXR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ -0.0124074614925879 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RXR Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0124074614925879 -5.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RXR Coin (RXR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RXR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.207499$ 0.207499 $ 0.207499 24 ساعة مرتفع $ 0.221382$ 0.221382 $ 0.221382 عالية طوال الوقت $ 0.227335$ 0.227335 $ 0.227335 تغير السعر (1 ساعة) -1.31% تغير السعر (1يوم) -5.64% تغير السعر (7 أيام) -4.97%

معلومات سوق RXR Coin (RXR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: