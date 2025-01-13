سعر RXCGames (RXCG)
سعر RXCGames (RXCG) المباشر لليوم هو USD 0.00213386. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RXCG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RXCGames الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 835.99
- تغيير سعر RXCGames خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RXCGames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RXCGames مقابل USD هو $ -0.0005956341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RXCGames مقابل USD هو $ -0.0000616461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RXCGames مقابل USD هو $ +0.000132710636926944 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0005956341
|-27.91%
|60 يوم
|$ -0.0000616461
|-2.88%
|90 يوم
|$ +0.000132710636926944
|+6.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RXCGames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-0.20%
-22.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RXC Games is a gaming platform that is using RXC Games (RXCG) token built on Binance Smart Chain, native token of RXC Games platform. What started as a friendly bet on a games night, continued to be an idea and at the end turned out to be online casino up to date with the latest games including live games, with the number of over 5000 games. We are fully licensed with around 70 top providers including Playtech, Microgaming, Playson, Konami and others. Our team is currently made of CEO, two CFOs, CTO with additional 3 developers, and a CM.
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