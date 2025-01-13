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سعر RWA NOVA (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0.01561149 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RWA NOVA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.22K - تغيير سعر RWA NOVA خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RWA NOVA (NOVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWA NOVA مقابل USD هو $ +0.00018592 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RWA NOVA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RWA NOVA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RWA NOVA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018592 +1.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RWA NOVA (NOVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RWA NOVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0151851$ 0.0151851 $ 0.0151851 24 ساعة مرتفع $ 0.01565991$ 0.01565991 $ 0.01565991 عالية طوال الوقت $ 0.02307358$ 0.02307358 $ 0.02307358 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) +0.74%

معلومات سوق RWA NOVA (NOVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: