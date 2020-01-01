توكنوميكس RWA Index (MVRWA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RWA Index (MVRWA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RWA Index (MVRWA) An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview اشتر MVRWA الآن!

توكنوميكس RWA Index (MVRWA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RWA Index (MVRWA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.72K $ 102.72K $ 102.72K إجمالي العرض: $ 93.23K $ 93.23K $ 93.23K العرض المتداول: $ 93.23K $ 93.23K $ 93.23K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.72K $ 102.72K $ 102.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 السعر الحالي: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 معرفة المزيد عن سعر RWA Index (MVRWA)

توكنوميكس RWA Index (MVRWA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RWA Index (MVRWA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MVRWA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MVRWA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MVRWA، استكشف السعر المباشر لتوكن MVRWA!

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