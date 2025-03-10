سعر RWA Index (MVRWA)
سعر RWA Index (MVRWA) المباشر لليوم هو USD 0.844669. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.43K. يتم تحديث سعر MVRWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RWA Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.90K
- تغيير سعر RWA Index خلال اليوم هو -5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 101.02K
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خلال اليوم، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ -0.0466576271703774 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0466576271703774
|-5.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RWA Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-5.23%
-18.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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