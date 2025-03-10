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سعر RWA Index (MVRWA) المباشر لليوم هو USD 0.844669 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.43K . يتم تحديث سعر MVRWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RWA Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.90K - تغيير سعر RWA Index خلال اليوم هو -5.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 101.02K

أداء سعر RWA Index (MVRWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ -0.0466576271703774 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RWA Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0466576271703774 -5.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RWA Index (MVRWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RWA Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.832447$ 0.832447 $ 0.832447 24 ساعة مرتفع $ 0.89414$ 0.89414 $ 0.89414 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -5.23% تغير السعر (7 أيام) -18.52%

معلومات سوق RWA Index (MVRWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: