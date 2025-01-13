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سعر RWA Finance (RWAS) المباشر لليوم هو USD 0.01359664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RWAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RWA Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58 - تغيير سعر RWA Finance خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RWA Finance (RWAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.0087387807 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.0022474362 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.012293342272243473 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ -0.0087387807 -64.27% 60 يوم $ -0.0022474362 -16.52% 90 يوم $ -0.012293342272243473 -47.48%

تحليل سعر RWA Finance (RWAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RWA Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01358358$ 0.01358358 $ 0.01358358 24 ساعة مرتفع $ 0.01360236$ 0.01360236 $ 0.01360236 عالية طوال الوقت $ 0.425322$ 0.425322 $ 0.425322 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق RWA Finance (RWAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: