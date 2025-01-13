سعر RWA Finance (RWAS)
سعر RWA Finance (RWAS) المباشر لليوم هو USD 0.01359664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RWAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RWA Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58
- تغيير سعر RWA Finance خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.0087387807 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.0022474362 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RWA Finance مقابل USD هو $ -0.012293342272243473 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ -0.0087387807
|-64.27%
|60 يوم
|$ -0.0022474362
|-16.52%
|90 يوم
|$ -0.012293342272243473
|-47.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RWA Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.05%
+0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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