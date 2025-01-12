سعر RuufCoin (RUUF)
سعر RuufCoin (RUUF) المباشر لليوم هو USD 0.02001163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUUF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RuufCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.02K
- تغيير سعر RuufCoin خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RUUF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RUUF.
خلال اليوم، كان سعر RuufCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RuufCoin مقابل USD هو $ -0.0018696885 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RuufCoin مقابل USD هو $ +0.0011668841 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RuufCoin مقابل USD هو $ +0.004065536374406262 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0018696885
|-9.34%
|60 يوم
|$ +0.0011668841
|+5.83%
|90 يوم
|$ +0.004065536374406262
|+25.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RuufCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.10%
+0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RuufCoin is the native token for RuufPay, the first self-custody wallet designed for users to pay rent in crypto directly from their wallet. Users can easily buy, sell, earn rewards and swap thousands of tokens on the Ethereum, Polygon and Bitcoin Networks. RuufCoin holders can earn and apply rewards towards rental payments, swap them, or send them to other wallets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RUUF إلى AUD
A$0.0324188406
|1 RUUF إلى GBP
￡0.0162094203
|1 RUUF إلى EUR
€0.0194112811
|1 RUUF إلى USD
$0.02001163
|1 RUUF إلى MYR
RM0.0898522187
|1 RUUF إلى TRY
₺0.708411702
|1 RUUF إلى JPY
¥3.1552337021
|1 RUUF إلى RUB
₽2.0337819569
|1 RUUF إلى INR
₹1.7244021571
|1 RUUF إلى IDR
Rp328.0594557072
|1 RUUF إلى PHP
₱1.18068617
|1 RUUF إلى EGP
￡E.1.010587315
|1 RUUF إلى BRL
R$0.1224711756
|1 RUUF إلى CAD
C$0.0288167472
|1 RUUF إلى BDT
৳2.4520250239
|1 RUUF إلى NGN
₦31.1707152369
|1 RUUF إلى UAH
₴0.8498939261
|1 RUUF إلى VES
Bs1.06061639
|1 RUUF إلى PKR
Rs5.5976531436
|1 RUUF إلى KZT
₸10.6105664586
|1 RUUF إلى THB
฿0.6940033284
|1 RUUF إلى TWD
NT$0.6625850693
|1 RUUF إلى CHF
Fr0.0182105833
|1 RUUF إلى HKD
HK$0.1556904814
|1 RUUF إلى MAD
.د.م0.2019173467