سعر Russian Oil Asset Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Russian Oil Asset Reserve (ROAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROAR.

يحتل Russian Oil Asset Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,916.28، مع عرض متداول قدره 999.94M ROAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00260133، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROAR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-1.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Russian Oil Asset Reserve (ROAR)

القيمة السوقية $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,942,018.595274 999,942,018.595274 999,942,018.595274

القيمة السوقية الحالية لـ Russian Oil Asset Reserve هي $ 12.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROAR يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999942018.595274. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.92K.