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سعر Russian Oil Asset Fund المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ROAF هي 13,016.22 USD. تابع تحديثات أسعار ROAF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Russian Oil Asset Fund المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ROAF هي 13,016.22 USD. تابع تحديثات أسعار ROAF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ROAF

معلومات سعر ROAF

ما هو ROAF

الموقع الرسمي لـ ROAF

اقتصاد توكن ROAF

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سعر Russian Oil Asset Fund (ROAF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ROAF إلى USD:

$0.00001295
$0.00001295$0.00001295
-0.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Russian Oil Asset Fund (ROAF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:26:52 (UTC+8)

سعر Russian Oil Asset Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Russian Oil Asset Fund (ROAF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROAF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROAF.

يحتل Russian Oil Asset Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,016.22، مع عرض متداول قدره 1000.00M ROAF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROAF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01558778، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROAF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Russian Oil Asset Fund (ROAF)

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

--
----

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,869.0
999,999,869.0 999,999,869.0

القيمة السوقية الحالية لـ Russian Oil Asset Fund هي $ 13.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROAF يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999869.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.02K.

سجل سعر Russian Oil Asset Fund بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01558778
$ 0.01558778$ 0.01558778

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.22%

-2.22%

سجل سعر Russian Oil Asset Fund (ROAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Russian Oil Asset Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Russian Oil Asset Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Russian Oil Asset Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Russian Oil Asset Fund مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-10.08%
60 يوم$ 0-24.37%
90 يوم----

توقعات أسعار Russian Oil Asset Fund

Russian Oil Asset Fund (ROAF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ROAF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRussian Oil Asset Fund (ROAF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Russian Oil Asset Fund نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Russian Oil Asset Fund الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ROAF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Russian Oil Asset Fund.

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المصدر Russian Oil Asset Fund (ROAF)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

نبذة عن Russian Oil Asset Fund

ما القيمة الحية لـ Russian Oil Asset Fund اليوم؟

اليوم، يُتداول Russian Oil Asset Fund بسعر $، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة --% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب ROAF حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Russian Oil Asset Fund اليوم؟

يحمل Russian Oil Asset Fund درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها ROAF خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.0 و$0.0. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ ROAF؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Russian Oil Asset Fund؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ ROAF قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Russian Oil Asset Fund

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:26:52 (UTC+8)

تحديثات Russian Oil Asset Fund (ROAF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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