سعر Russian Oil Asset Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Russian Oil Asset Fund (ROAF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROAF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROAF.

يحتل Russian Oil Asset Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,016.22، مع عرض متداول قدره 1000.00M ROAF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROAF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01558778، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROAF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Russian Oil Asset Fund (ROAF)

القيمة السوقية $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

القيمة السوقية الحالية لـ Russian Oil Asset Fund هي $ 13.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROAF يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999869.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.02K.