سعر Russell 2000 xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Russell 2000 xStock (IWMX) اليوم هو $ 300.75، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IWMX الحالي إلى USD هو $ 300.75 لكل IWMX.

يحتل Russell 2000 xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 617,018، مع عرض متداول قدره 2.05K IWMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IWMX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 799.42، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 89.07.

على المدى القصير، تحرك IWMX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 245.46.

معلومات سوق Russell 2000 xStock (IWMX)

القيمة السوقية $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K الحجم (24 ساعة) $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M إمداد دورة التداول 2.05K 2.05K 2.05K إجمالي العرض 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

القيمة السوقية الحالية لـ Russell 2000 xStock هي $ 617.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 245.46. العرض المتداول لـ IWMX يبلغ 2.05K، مع إجمالي عرض 342857.0314825203. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.11M.