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سعر Running Barn Owl (EHHH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.62K . يتم تحديث سعر EHHH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Running Barn Owl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.13K - تغيير سعر Running Barn Owl خلال اليوم هو -38.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Running Barn Owl (EHHH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Running Barn Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Running Barn Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Running Barn Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Running Barn Owl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -38.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Running Barn Owl (EHHH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Running Barn Owl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00247154$ 0.00247154 $ 0.00247154 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) -38.21% تغير السعر (7 أيام) -95.62%

معلومات سوق Running Barn Owl (EHHH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: