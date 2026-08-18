سعر Running Away Balloon اليوم

السعر المباشر لمشروع Running Away Balloon (BALLOON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BALLOON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BALLOON.

يحتل Running Away Balloon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,390، مع عرض متداول قدره 999.91M BALLOON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BALLOON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BALLOON بمقدار -1.92% خلال الساعة الماضية و+56.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Running Away Balloon (BALLOON)

القيمة السوقية $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,910,610.775087 999,910,610.775087 999,910,610.775087

القيمة السوقية الحالية لـ Running Away Balloon هي $ 84.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALLOON يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999910610.775087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.39K.