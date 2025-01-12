سعر RuniGun (RNG)
سعر RuniGun (RNG) المباشر لليوم هو USD 0.00227367. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RuniGun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.36
- تغيير سعر RuniGun خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RuniGun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RuniGun مقابل USD هو $ -0.0004308597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RuniGun مقابل USD هو $ -0.0004587320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RuniGun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ -0.0004308597
|-18.94%
|60 يوم
|$ -0.0004587320
|-20.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RuniGun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+0.26%
-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RuniGun is an innovative Telegram bot designed to transform the interaction with Bitcoin layer one and runes with security as one of our core values. RuniGun runs it’s own Bitcoin Core Node and broadcast and processes transactions on behalf of its users. Similarly, RuniGun hosts an indexer locally. Internal wallet logics uses the ord aware standard. RuniGun facilitates the creation, minting, purchasing, and selling effortlessly on the OTC marketplace all through Telegram. As rune dex's are integrated, RuniGun will allow for smooth swaps between rune tokens and Bitcoin ($BTC).
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