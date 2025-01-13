سعر Runic Chain (RUNIC)
سعر Runic Chain (RUNIC) المباشر لليوم هو USD 0.00716859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUNIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Runic Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.34
- تغيير سعر Runic Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ -0.0014622124 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ -0.0007016451 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0014622124
|-20.39%
|60 يوم
|$ -0.0007016451
|-9.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Runic Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Runic Chain is a revolutionary Layer 2 project on the Bitcoin chain with a visionary mission to transform the usage and management of Bitcoin and other assets through the implementation of the Runes Protocol
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