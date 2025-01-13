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سعر Runic Chain (RUNIC) المباشر لليوم هو USD 0.00716859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RUNIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Runic Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.34 - تغيير سعر Runic Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Runic Chain (RUNIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ -0.0014622124 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ -0.0007016451 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Runic Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0014622124 -20.39% 60 يوم $ -0.0007016451 -9.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Runic Chain (RUNIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Runic Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.163951$ 0.163951 $ 0.163951 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.54%

معلومات سوق Runic Chain (RUNIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: