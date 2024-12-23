سعر RUNEVM (RUNEVM)
سعر RUNEVM (RUNEVM) المباشر لليوم هو USD 0.00311455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.39K. يتم تحديث سعر RUNEVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUNEVM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 657.37
- تغيير سعر RUNEVM خلال اليوم هو -4.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.000160238023123445 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.0013829256 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.0026889324 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.03596309009368469 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000160238023123445
|-4.89%
|30 يوم
|$ -0.0013829256
|-44.40%
|60 يوم
|$ -0.0026889324
|-86.33%
|90 يوم
|$ -0.03596309009368469
|-92.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUNEVM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.01%
-4.89%
-24.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RuneVM: Unlocking Liquid and Scalable Solutions to Empower the #Runestone Protocol. RuneVM is a pioneering Layer 2 protocol designed to address these challenges and enhance Bitcoin's functionality by leveraging zkSync technology and integrating with Bitcoin Runes. Unlike traditional Layer 2 solutions that primarily focus on Ethereum, RuneVM brings advanced virtual machine functionalities to Bitcoin, aiming to revolutionize the ecosystem with scalable and efficient decentralized applications (dApps) and smart contracts. The primary objective of RuneVM is to create a seamless and efficient environment for dApps and smart contracts by leveraging native Bitcoin (BTC) as gas, thus bridging the gap between Bitcoin’s security and the advanced programmability of Layer 2 solutions. By integrating with Bitcoin Runes, RuneVM enhances liquidity and utility, providing a robust platform for various decentralized finance (DeFi) applications.
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