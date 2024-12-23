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سعر RUNEVM (RUNEVM) المباشر لليوم هو USD 0.00311455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.39K . يتم تحديث سعر RUNEVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RUNEVM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 657.37 - تغيير سعر RUNEVM خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر RUNEVM (RUNEVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.000160238023123445 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.0013829256 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.0026889324 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RUNEVM مقابل USD هو $ -0.03596309009368469 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000160238023123445 -4.89% 30 يوم $ -0.0013829256 -44.40% 60 يوم $ -0.0026889324 -86.33% 90 يوم $ -0.03596309009368469 -92.02%

تحليل سعر RUNEVM (RUNEVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RUNEVM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00300141$ 0.00300141 $ 0.00300141 24 ساعة مرتفع $ 0.00328215$ 0.00328215 $ 0.00328215 عالية طوال الوقت $ 0.056634$ 0.056634 $ 0.056634 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -24.00%

معلومات سوق RUNEVM (RUNEVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: