سعر RunBlox (RUX)
سعر RunBlox (RUX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RunBlox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.87
- تغيير سعر RunBlox خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RunBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RunBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RunBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RunBlox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.32%
|30 يوم
|$ 0
|-6.87%
|60 يوم
|$ 0
|-12.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RunBlox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.32%
-0.21%
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