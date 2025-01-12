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سعر Run (RUN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01K . يتم تحديث سعر RUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Run الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.83 - تغيير سعر Run خلال اليوم هو -0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 147.21M

أداء سعر Run (RUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.38% 30 يوم $ 0 -25.58% 60 يوم $ 0 -19.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Run (RUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Run: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.234396$ 0.234396 $ 0.234396 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.38% تغير السعر (7 أيام) -12.52%

معلومات سوق Run (RUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: