سعر Run (RUN)
سعر Run (RUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01K. يتم تحديث سعر RUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Run الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.83
- تغيير سعر Run خلال اليوم هو -0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 147.21M
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خلال اليوم، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Run مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-25.58%
|60 يوم
|$ 0
|-19.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Run: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.38%
-12.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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