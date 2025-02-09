سعر RUGPULL (BRIAN)
سعر RUGPULL (BRIAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.18K. يتم تحديث سعر BRIAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUGPULL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.57K
- تغيير سعر RUGPULL خلال اليوم هو -35.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.63M
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خلال اليوم، كان سعر RUGPULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUGPULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUGPULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUGPULL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-35.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUGPULL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.27%
-35.87%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEV Brian Donohue created $RUGPULL for fun, claiming that all memecoins are rugpulls. We will prove him wrong and accepts the challenge! CTO. RUGPULL's function serves as an example to the dozens of meme projects on the Solana blockchain of how an entire project can often fail due to the team's lack of competence, despite a large community and many technical possibilities. With its ticker, RUGPULL stands for the fact that people should not only look at the ticker to invest their money, but also at the strong will of the CTO team to create something great and to be controlled by the entire community.
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