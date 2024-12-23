سعر Ruff (RUFF)
سعر Ruff (RUFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.72K. يتم تحديث سعر RUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ruff الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.38
- تغيير سعر Ruff خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 940.50M
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خلال اليوم، كان سعر Ruff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruff مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-27.87%
|60 يوم
|$ 0
|+2.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.30%
-4.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.
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