توكنوميكس Ruby Protocol (RUBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ruby Protocol (RUBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ruby Protocol (RUBY) Ruby Protocol is now an Intent-centric Account & Access Layer for Web3. We are building an intent-centric, interoperable, and privacy-preserving infrastructure for Web3 future. Our services, including Account Abstraction (AA), Assets Bridge (AB), Access Control (AC) and more, are designed to accelerate Web3 development and its mass adoption. We aim to make Web3 seamless and effortless to everyone everywhere. الموقع الرسمي: https://ruby.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.ruby.xyz/ اشتر RUBY الآن!

توكنوميكس Ruby Protocol (RUBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ruby Protocol (RUBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 388.19 $ 388.19 $ 388.19 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 83.67M $ 83.67M $ 83.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.64K $ 4.64K $ 4.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03173852 $ 0.03173852 $ 0.03173852 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ruby Protocol (RUBY)

توكنوميكس Ruby Protocol (RUBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ruby Protocol (RUBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RUBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RUBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RUBY، استكشف السعر المباشر لتوكن RUBY!

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