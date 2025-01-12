سعر Ruby Protocol (RUBY)
سعر Ruby Protocol (RUBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.68K. يتم تحديث سعر RUBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ruby Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.05K
- تغيير سعر Ruby Protocol خلال اليوم هو -16.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.67M
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خلال اليوم، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.07%
|30 يوم
|$ 0
|-56.63%
|60 يوم
|$ 0
|-89.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruby Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-16.07%
-23.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ruby Protocol is now an Intent-centric Account & Access Layer for Web3. We are building an intent-centric, interoperable, and privacy-preserving infrastructure for Web3 future. Our services, including Account Abstraction (AA), Assets Bridge (AB), Access Control (AC) and more, are designed to accelerate Web3 development and its mass adoption. We aim to make Web3 seamless and effortless to everyone everywhere.
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