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سعر Ruby Protocol (RUBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.68K . يتم تحديث سعر RUBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ruby Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.05K - تغيير سعر Ruby Protocol خلال اليوم هو -16.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.67M

أداء سعر Ruby Protocol (RUBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruby Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.07% 30 يوم $ 0 -56.63% 60 يوم $ 0 -89.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ruby Protocol (RUBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruby Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03173852$ 0.03173852 $ 0.03173852 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -16.07% تغير السعر (7 أيام) -23.32%

معلومات سوق Ruby Protocol (RUBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: