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سعر Ruby Play Network (RUBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RUBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ruby Play Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.46 - تغيير سعر Ruby Play Network خلال اليوم هو +0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ruby Play Network (RUBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.91% 30 يوم $ 0 -0.83% 60 يوم $ 0 -34.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ruby Play Network (RUBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruby Play Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01093322$ 0.01093322 $ 0.01093322 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) +3.37%

معلومات سوق Ruby Play Network (RUBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: