سعر Ruby Play Network (RUBY)
سعر Ruby Play Network (RUBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ruby Play Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.46
- تغيير سعر Ruby Play Network خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruby Play Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-0.83%
|60 يوم
|$ 0
|-34.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruby Play Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.91%
+3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors.
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