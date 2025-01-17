سعر Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)
سعر Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KENIDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ruburt F Kenidy Jr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 555.56
- تغيير سعر Ruburt F Kenidy Jr خلال اليوم هو +6.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.99%
|30 يوم
|$ 0
|+46.29%
|60 يوم
|$ 0
|-52.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruburt F Kenidy Jr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+6.99%
+43.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kenidy is a politifi category meme token on the Solana network, and is not affiliated with the RFK Jr campaign.
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