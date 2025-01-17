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سعر Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KENIDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ruburt F Kenidy Jr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 555.56 - تغيير سعر Ruburt F Kenidy Jr خلال اليوم هو +6.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ruburt F Kenidy Jr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.99% 30 يوم $ 0 +46.29% 60 يوم $ 0 -52.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ruburt F Kenidy Jr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00868386$ 0.00868386 $ 0.00868386 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +6.99% تغير السعر (7 أيام) +43.35%

معلومات سوق Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: