سعر Rublex (RBL)
سعر Rublex (RBL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rublex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.21K
- تغيير سعر Rublex خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rublex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rublex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rublex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rublex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-0.01%
|60 يوم
|$ 0
|-0.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rublex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.04%
+0.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RBL is the heart of Rublex ecosystem
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