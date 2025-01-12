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سعر Rubber Ducky Cult ($DUCKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32K . يتم تحديث سعر $DUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rubber Ducky Cult الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.88 - تغيير سعر Rubber Ducky Cult خلال اليوم هو -0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Rubber Ducky Cult ($DUCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.55% 30 يوم $ 0 -79.05% 60 يوم $ 0 -38.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rubber Ducky Cult: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00242751$ 0.00242751 $ 0.00242751 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.55% تغير السعر (7 أيام) -18.93%

معلومات سوق Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: