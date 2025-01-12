سعر Rubber Ducky Cult ($DUCKY)
سعر Rubber Ducky Cult ($DUCKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32K. يتم تحديث سعر $DUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rubber Ducky Cult الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.88
- تغيير سعر Rubber Ducky Cult خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rubber Ducky Cult مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-79.05%
|60 يوم
|$ 0
|-38.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rubber Ducky Cult: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.55%
-18.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.
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