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سعر RSN Token (RSN) المباشر لليوم هو USD 0.0010783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RSN Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RSN Token خلال اليوم هو -42.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RSN Token (RSN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RSN Token مقابل USD هو $ -0.000812756604713167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RSN Token مقابل USD هو $ -0.0006835536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RSN Token مقابل USD هو $ -0.0004494666 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RSN Token مقابل USD هو $ -0.00915898623173224 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000812756604713167 -42.97% 30 يوم $ -0.0006835536 -63.39% 60 يوم $ -0.0004494666 -41.68% 90 يوم $ -0.00915898623173224 -89.46%

تحليل سعر RSN Token (RSN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RSN Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101143$ 0.00101143 $ 0.00101143 24 ساعة مرتفع $ 0.00198688$ 0.00198688 $ 0.00198688 عالية طوال الوقت $ 0.01398931$ 0.01398931 $ 0.01398931 تغير السعر (1 ساعة) -19.55% تغير السعر (1يوم) -42.97% تغير السعر (7 أيام) -58.08%

معلومات سوق RSN Token (RSN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: