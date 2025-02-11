سعر Royalty (ROY)
سعر Royalty (ROY) المباشر لليوم هو USD 14.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Royalty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 519.48K
- تغيير سعر Royalty خلال اليوم هو +3.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Royalty مقابل USD هو $ +0.487821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Royalty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Royalty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Royalty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.487821
|+3.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Royalty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+3.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.
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